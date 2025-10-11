Ковчег с частицей мощей святого великомученика Пантелеимона прибыл в Рязань

10 октября в Крестовоздвиженский храм в Дашково-Песочне Рязани был доставлен ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщила Рязанская епархия.

Святыня прибыла из Иоанно-Богословского монастыря в середине дня. Несмотря на это, её встречали многочисленные верующие — как миряне, так и священнослужители храма во главе с настоятелем, протоиереем Александром Гривиным. Перед ковчегом с частицей мощей святого Пантелеимона был прочитан акафист.

Ковчег останется в храме до 7 ноября. В течение этого времени ежедневно будут совершаться молебны с чтением акафиста. В ближайшее воскресенье поклониться мощам великомученика Пантелеимона можно будет в строящемся храме святителя Василия Рязанского.