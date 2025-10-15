Ковчег с частицей мощей Матроны Московской пребывает в храме Пронского района

До 16 октября включительно в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Тырново Пронского района будет пребывать ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Святыне, которая была принесена в сельскую церковь накануне престольного праздника, уже поклонилось множество верующих – местных жителей и паломников из других населённых пунктов Рязанской области.

Особо много богомольцев было в сам день праздника Покрова Пресвятой Богородицы Богородицы. Как рассказывает настоятель храма священник Владимир Овсянников, было более 100 причастников, и все они, как и другие верующие, также смогли приложиться к мощам святой Матроны.

15 октября поклониться святыне можно с 8.00 до 19.00, в 13.00 и 17.30 будет совершаться молебен. 16 октября доступ к мощам будет с 9.00, в 10.00 и 13.00 последует молебен и в 14.00 состоятся проводы святыни.

Блаженная Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Вся ее жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. Будучи с рождения слепой, всю жизнь претерпевая лишения, не имея собственного угла, она была настолько крепка упованием и верой в Бога, что это в ней, физически слабой, с юности лишившейся возможности ходить, люди находили опору и поддержку. К ней приезжали за помощью за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. Ее блаженная кончина последовала в 1952 году, в 2004 году она была прославлена для общецерковного почитания. Прошло менее столетия с того времени, но мало можно найти людей, которые не слышали бы о ней и не обращались к ней в молитвах.