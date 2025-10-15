Среда, 15 октября, 2025
Ковчег с частицей мощей Матроны Московской пребывает в храме Пронского района

Анастасия Мериакри

До 16 октября включительно в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Тырново Пронского района будет пребывать ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Святыне, которая была принесена в сельскую церковь накануне престольного праздника, уже поклонилось множество верующих – местных жителей и паломников из других населённых пунктов Рязанской области.

Особо много богомольцев было в сам день праздника Покрова Пресвятой Богородицы Богородицы. Как рассказывает настоятель храма священник Владимир Овсянников, было более 100 причастников, и все они, как и другие верующие, также смогли приложиться к мощам святой Матроны.

15 октября поклониться святыне можно с 8.00 до 19.00, в 13.00 и 17.30 будет совершаться молебен. 16 октября доступ к мощам будет с 9.00, в 10.00 и 13.00 последует молебен и в 14.00 состоятся проводы святыни.

Блаженная Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Вся ее жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. Будучи с рождения слепой, всю жизнь претерпевая лишения, не имея собственного угла, она была настолько крепка упованием и верой в Бога, что это в ней, физически слабой, с юности лишившейся возможности ходить, люди находили опору и поддержку. К ней приезжали за помощью за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. Ее блаженная кончина последовала в 1952 году, в 2004 году она была прославлена для общецерковного почитания. Прошло менее столетия с того времени, но мало можно найти людей, которые не слышали бы о ней и не обращались к ней в молитвах.

Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы

Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.

Перерасчет за отопление жителям Рязани произведут автоматически

Дата подачи тепла фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС произведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи отопления.

Венера и Гетта: названы популярные и редкие имена новорожденных сентября 2025 года

Самыми популярными именами для девочек стали: Анна, Варвара, Ева, Мария, ими назвали 13 новорожденных.

В Рязани временно будет перекрыто движение по мосту через реку Трубеж

Работы проводятся для технического обслуживания механизмов пролетного строения моста.

С арендатором Турлатовской свалки расторгнут договор на использование земель из-за опасных отходов

Выявлены факты размещения отходов различных классов опасности на землях, находящихся в федеральной собственности.

С начала 2025 года в Рязани родилось 19 пар «королевской» двойни

За девять месяцев 2025 года в Рязанском перинатальном центре родились 55 пар близнецов

Водитель пострадал при столкновении с опорой линии электропередач

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Рязанская косметическая продукция представлена на Международной выставке

Международная выставка InterCHARM 2025 проводится с 15 по 18 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Московской области.

Новый айфон, песни Макана и танцы под Газманова: как прошли полуфиналы Рязанской лиги КВН

За право сразиться в финале боролись шесть команд.

На входе в обновленный Гвардейский сквер установят пилон

Были высажены деревья и обустроена площадка с мусорными контейнерами, огороженная панелями.

Павел Малков: Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми

Павел Малков подчеркнул, что депутатам нужно оправдать доверие избирателей.

Рязанские стрелки завоевали награды турнира «Золотая осень» 

У мужчин серебро в ските завоевал Ярослав Безрядин, Ксения Кондрашина стала второй в состязаниях женщин.

Рязанец почти на 900 тысяч обманул мать участника СВО

Злоумышленник выманил у пострадавшей деньги под предлогом того, что передаст их благотворительному фонду.

Бывшего рязанского губернатора Любимова оставили под стражей

Любимов продолжит содержаться в СИЗО.

Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области

Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года.