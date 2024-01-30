«Коты и Кисы»: в «М5 Молл» начала работу необычная выставка кошек

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открылась выставка кошек «Коты и Кисы». Свободная территория для общения с животными или котопространство – такой необычный формат новой выставки «М5 Молл» делает ее уникальной для города.

Животные здесь живут не в вольерах, а свободно перемещаются в специально оборудованном для них пространстве. Обитателей можно погладить, покормить, поиграть с ними и даже подружиться – настолько ласковые и общительные «хозяева» дома. Из более сорока животных, тридцать – представители разных пород. Только бесшерстных кошек здесь обитает несколько разновидностей: канадские и донские сфинксы, петерболды и левкои.

«Коты и Кисы» – проект благотворительный: многие из питомцев, которые сейчас живут в котопространстве, имеют непростую судьбу. До того, как стать частью этой большой кошачьей семьи, животные были бездомными и буквально выживали на улице. Есть здесь и те, кто в своей уже прошлой жизни испытал человеческое предательство. Выброшенных котов подбирали с улицы, лечили у ветеринаров и стоматологов, а «гадких утят» в холеных животных помогали превращать грумеры. Особо показательная история с хорошим концом у обитателя «Котов и Кис» персидского кота Кекса: некогда бездомный грязный Кекс превратился в удивительно красивого кота и обрел собственный дом.

Время, проведенное в общении с животными, всегда дарит радость. Однако стоит знать и соблюдать несколько необходимых при посещении «Котов и Кис» правил:

Перед входом в «кошачий дом» необходимо продезинфицировать руки и надеть бахилы. Всё необходимое для этого можно найти у администраторов пространства;

Не стоит брать животных на руки: дружба с животными не подразумевает такой тесный контакт.

Если гость выставки – ребенок, особенно до 12 лет, родителям стоит провести время на выставке рядом с ним, рассказывая о добром отношении к братьям нашим меньшим.

Если «хозяева» отдыхают или спят в своих домиках, будить их не нужно: тихий час для котов – важный дневной моцион;

И еще информация для гостей, имеющих аллергию на животных: общение с кошками – это один из лучших способов проведения досуга, но посетителям с аллергией не стоит пренебрегать собственным самочувствием и здоровьем.

«Коты и Кисы» работают в «М5 Молл» до 25 февраля. Вход в котопространство платный. Стоимость билетов в будни: детский – 350 рублей, взрослый – 400 руб., в выходные дни: детский – 400 руб., взрослый – 450 руб. Дети до 3-ех лет – бесплатно (необходимо захватить с собой свидетельство о рождении ребенка).

Котопространство «Коты и Кисы» расположено в помещении у входа №2.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

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