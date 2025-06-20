Котяков: Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днём

В России постараются сделать 31 декабря 2026 года выходным днём. Об этом во время Петербургского международного экономического форума рассказал РИА Новости руководитель Минтруда Антон Котяков.

Министр напомнил, что в этом году последний день — выходной, также освободить работников Минтруд постарается и в следующем. Это позволит подготовиться к празднику и накрыть стол для семейного ужина.

На данный момент в России 31 декабря не является официальным выходным днём. Его делают нерабочим за счёт переносов праздничных выходных.