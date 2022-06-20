Кота, застрявшего в конструкции моста, спасли в Битцевском лесу

Животное вызволили из стальной конструкции. Об этом РИА Новости рассказали в Мосприроды. Ранее сообщалось, что строители нового моста «замуровали» кота в конструкции.

Подрядная организация «СтройСтандарт», осуществлявшая монтаж конструкции, провела срочные работы по вызволению животного. Кот спасён, – сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Глава думского комитета по природным ресурсам Владимир Бурматов написал в Telegram канале, что в нижней палате проверят этот случай. По данным «Москвы 24», в МЧС обратились горожане, но в ведомстве сослались на необходимость получить разрешение на распил конструкции. По словам Владимира Бурматова, строителей следует привлечь к ответственности.