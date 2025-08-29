Пятница, 29 августа, 2025
«Кот учёный» появился на территории РГУ имени С.А. Есенина

Валерия Мединская

«Кот учёный» появился на территории РГУ имени С.А. Есенина. Жанровая скульптура установлена в год 110-летия университета у дуба, которому насчитывается больше 140 лет.

Дмитрий Боков, ректор РГУ имени С.А. Есенина, поздравил студентов и коллег с открытием нового арт-объекта:

«Весной обсуждался комплекс мероприятий к 110-летию и появилась идея украсить нашу территорию памятником. У нас на территории есть прекрасный дуб, который фигурирует на всех наших исторических фотографиях и который появился задолго до того, как образовался наш университет. Конечно, этот дуб мы должны оберегать и привлекать к нему внимания. Отрадно, что все финансирование этого памятника взяли на себя наши выпускники. Надеюсь, что не только студентам, но и всем горожанам будет приятно приходить на нашу территории и выбирать вуз в будущем для поступления».

Установка памятника стала возможна благодаря инициативной группе выпускников, среди которых:

  • Сергей Пупков, председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам, выпускник Института истории, философии и политических наук 1993 года;
  • Михаил Волков, первый заместитель Председателя Правления Прио-Внешторгбанка, выпускник Института естественных наук 1995 года;
  • Андрей Семенюк, член Комитета Рязанской областной Думы, выпускник Института иностранных языков 1997 года.

Бронзовая скульптура «Кот ученый» в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина станет местом притяжения студенчества и гостей города.

Напомним, что на территории РГУ имени С.А. Есенина в 2015 году была установлена жанровая скульптура Шурику и Лидочке, героям кинокомедии Леонида Гайдая.

