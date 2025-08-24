Косуля Марта обрела семью и верного друга в Шацком районе: история спасения олененка

Представьте, идете вы по деревне, а вам навстречу женщина в сопровождении верного пса и… косули! Жителям села Ольхи Шацкого района эта картина стала привычной, когда в начале мая в доме Елены поселилась «дикая коза». Елена рассказала 7info о своем необычном питомце, как ухаживает за косулей и как дикое животное обрело настоящего друга — пса Рекса.

История чудесного знакомства Елены и косули началась в этом году после майских праздников. Во время прогулки ее соседи обнаружили возле реки маленький пятнистый дрожащий комочек. Мамы рядом не было, а косуленок был очень слаб. Оставить малыша одного соседи Елены не смогли и забрали его домой. Но в тот же день принесли его Елене.

— От такого «подарка», конечно, я была сначала в шоке, — рассказывает она. – Никогда у меня не жили дикие животные. Я была в растерянности, но, конечно, как можно оставить такую кроху в беде? Она была размером с кошку и легко умещалась на ручках. Приняла ее, конечно, в нашу семью в надежде, что выращивание косули не будет отличаться от содержания домашних коз, которые в моем хозяйстве есть. Скажу сразу: так и случилось. Правда, первые дни было очень тяжело…

Косуле дали кличку Марта. Сначала она была очень пугливой и тревожной, едва стояла на ногах и громко «плакала». Елена постоянно находилась рядом с малышкой, ни на шаг от нее не отходила, чтобы та привыкла.

— Решила, что первые дни, пока Марта адаптируется к жизни, она будет жить у нас на террасе, — говорит Елена. – Спала я вместе с ней на диване. Марта постепенно начала успокаиваться, доверять мне, охотно шла на ручки. Кормила ее каждый час – до сих пор с содроганием вспоминаю это время, как даже ночью приходилось вставать и кормить косуленка! Благо, с молоком проблем не было, так как у меня козы. Сейчас уже, конечно, намного легче: Марта по-прежнему пьет молоко, но уже 4 раза в день. В остальное время щиплет травку и питается вместе с моими козами.

Когда Марта попала в семью, у Елены уже был пес Рекс. С первого дня появления косули в доме он проявлял интерес к новому жителю, но никогда не относился к ней агрессивно. Обнюхивал ее, осторожно привлекал к играм и был, как и хозяйка, всегда рядом. Марта подружилась с Рексом, и теперь они постоянно вместе: они весело играют в догонялки, гуляют вместе с Еленой по селу и даже спят рядышком.

А вот с домашним котом дружбы, увы, не сложилось. Елена разводит руками: как только кот проходит мимо Марты, та склоняет голову вбок и бьет копытом по земле. Не проявляет большого интереса она и к козам.

— Думала, что она будет вместе с козлятами моими расти, но в итоге с Рексом Марте гораздо интереснее, — говорит Елена. – Своих коз я выпускаю пастись на поле, которое находится за моим домом. Туда постоянно просится и Марта, громко и жалобно плачет, так нравятся ей прогулки! Конечно, беру ее с собой, понимаю, что ей тоже нужно побегать и порезвиться на воле. Но она никогда не подходит к козам, они будто ей совсем не интересны. Она сама по себе прыгает, гуляет, щиплет травку.

После таких прогулок Марта всегда возвращается домой самостоятельно. И снова бежит к любимой хозяйке, чтобы та ее погладила, а затем – к лучшему другу, чтобы «погонять» его по двору.

А еще Марта очень любит воду. Когда во дворе Елена с мужем поставили надувной бассейн, он стал любимым развлечением косули, особенно в жаркий день.

— Сейчас Марта живет в загоне, в отдельном помещении, которое мы оборудовали для нее. – говорит Елена. – Она уже не такая малышка, не нуждается в постоянном внимании 24 на 7, поэтому в своем «домике» ночует спокойно. Я прочла, что в дикой природе косули живут примерно десять лет, а в домашних условиях – до 20. Очень надеюсь, что наша Марта будет жить с нами как можно дольше, а мы постараемся сделать все возможное, чтобы ее жизнь в нашей семье была комфортной и интересной!

Материал подготовила Кристина Аманн

