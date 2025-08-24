Косуля Марта обрела семью и верного друга в Шацком районе: история спасения олененка

Представьте, идете вы по деревне, а вам навстречу женщина в сопровождении верного пса и… косули! Жителям села Ольхи Шацкого района эта картина стала привычной, когда в начале мая в доме Елены поселилась «дикая коза». Елена рассказала 7info о своем необычном питомце, как ухаживает за косулей и как дикое животное обрело настоящего друга — пса Рекса.
История чудесного знакомства Елены и косули началась в этом году после майских праздников. Во время прогулки ее соседи обнаружили возле реки маленький пятнистый дрожащий комочек. Мамы рядом не было, а косуленок был очень слаб. Оставить малыша одного соседи Елены не смогли и забрали его домой. Но в тот же день принесли его Елене.
Косуле дали кличку Марта. Сначала она была очень пугливой и тревожной, едва стояла на ногах и громко «плакала». Елена постоянно находилась рядом с малышкой, ни на шаг от нее не отходила, чтобы та привыкла.
Когда Марта попала в семью, у Елены уже был пес Рекс. С первого дня появления косули в доме он проявлял интерес к новому жителю, но никогда не относился к ней агрессивно. Обнюхивал ее, осторожно привлекал к играм и был, как и хозяйка, всегда рядом. Марта подружилась с Рексом, и теперь они постоянно вместе: они весело играют в догонялки, гуляют вместе с Еленой по селу и даже спят рядышком.
А вот с домашним котом дружбы, увы, не сложилось. Елена разводит руками: как только кот проходит мимо Марты, та склоняет голову вбок и бьет копытом по земле. Не проявляет большого интереса она и к козам.
После таких прогулок Марта всегда возвращается домой самостоятельно. И снова бежит к любимой хозяйке, чтобы та ее погладила, а затем – к лучшему другу, чтобы «погонять» его по двору.
А еще Марта очень любит воду. Когда во дворе Елена с мужем поставили надувной бассейн, он стал любимым развлечением косули, особенно в жаркий день.