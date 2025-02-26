Костры в тумане: о малоизвестном знакомстве поэта Полонского, которое произошло в Рязани

В декабре прошлого года исполнилось 205 лет со дня рождения поэта и писателя, нашего земляка Полонского. И хотя о его жизни известно, казалось бы, всё, рязанские краеведы выявили неизвестную ранее информацию, связанную со знакомством Якова Петровича Полонского и генерал-фельдмаршала Александра Ивановича Барятинского, которое произошло в Рязани.

Я.П. Полонский по степени таланта и масштабу личности стоит на одном уровне с самыми известными литераторами. И написано о нём очень и очень много. Чего стоит книга одного только краеведа Евгения Николаевича Крупина «Потаенные ящики»! Первый том её по толщине своей напоминает кирпич. А по содержанию, на мой взгляд, едва ли уступит чуть ли не всем вместе взятым трудам современных авторов, повествующих о жизни и творчестве нашего знаменитого земляка. Но даже в труде Крупина не рассказано об отношениях Я.П. Полонского и А.И. Барятинского, о которых стало известно благодаря краеведческим исследованиям.

Рязанское знакомство

Об отношениях Якова Полонского и Александра Барятинского краеведы знают по архивным исследованиям и рассказам потомков тех Барятинских, которые с XIX века обосновались в Рязани. Знакомство же будущего литератора и будущего генерал-фельдмаршала состоялось в августе 1837 года. Тогда цесаревич Александр Николаевич Романов (будущий император Александр II) посетил Рязань, а Барятинский Александр был в его свите. В честь наследника престола гимназист Полонский написал в стихотворной форме приветствие. За что получил от цесаревича в подарок небольшие золотые часы, покрытые эмалированными незабудками (о презенте сообщил Якову поэт Василий Жуковский, тоже состоявший в свите Александра Романова). Дело происходило в квартире директора гимназии Николая Николаевича Семёнова (дяди известного географа Петра Петровича Семёнова-Тян-Шаньского). Там же Полонский и Барятинский были представлены друг другу. У Барятинского в нашем городе пребывали тогда родственники, и он попросил Полонского быть сопровождающим по рязанским улицам, когда направился в гости к помещику села Новопокровское Раненбургского уезда Рязанской губернии Николаю Андреевичу Барятинскому. Юный гимназист охотно согласился указать дорогу до дома господина Горетовского, где Н.А. Барятинский с женой снимал квартиру. Беседуя по дороге, будущий генерал-фельдмаршал и будущий литератор смогли достаточно много узнать друг о друге и сдружиться. Говорили о смерти Пушкина, перечисляли общих знакомых, делились планами.

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Проживающие в Рязани Барятинские не сразу отпустили Полонского, и общая беседа продолжилась за накрытым столом. А потом Яков пошёл домой, а Александр остался ночевать у родственников.

На Кавказе

Обучавшийся на юридическом факультете Полонский в 1844 году окончил Московский университет и успел издать свой первый стихотворный сборник. А потом последовал отъезд на чиновничью службу в Одессу. Там он познакомился и подружился с чиновником Иваном Федорович Золотаревым, который входил в состав ближайшего окружения кавказского наместника Михаила Семёновича Воронцова, Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора. Иван и Яков вели в Одессе привычный для тогдашних российских интеллигентов образ жизни. Иван Федорович помог другу издать второй сборник стихов и был поверенным лицом в страстном романе поэта с Марией Гутмансталь, – женой австрийского консула.

Когда Золотарев перебрался с канцелярией Воронцова в Тифлис, стал подыскивать «тепленькое местечко» и для скучающего в Одессе Полонского. Зимой 1846 года Иван сообщил Якову, что добился для него места помощника редактора газеты «Закавказский вестник».

Полонский прибыл в Тифлис в июле 1846 года и остановился на квартире Золотарева. Этот период жизни поэта связан с очередной его влюблённостью. На этот раз Яков Петрович души не чаял в замужней армянке Софье Гулаз. «Женщина эта была страстная, зажигательная, – писал биограф поэта Тхоржевский. – Сама приходила к Полонскому в его холостяцкую квартирку. Томные летние ночи с открытыми окнами упоительны и прекрасны. Утром, когда Софья ещё спала нагишом на постели, он брал карандаш и рисовал её на листах своего альбома».

В 1847 году на Кавказ снова приехал из заграницы, где он залечивал раны, полковник Александр Барятинский. И Полонский решил его посетить. Встреча состоялась на квартире Александра Ивановича. Но на этот раз два выдающихся человека расстались отнюдь не друзьями. О причинах этого существует несколько версий. И если я являюсь приверженцем одной из них, не имею права на её обнародование, потому что, по большому счёту, это доказанной исторической правдой не будет. Отмечу только то, что досконально известно: при встрече на Кавказе Барятинский и Полонский так и не смогли найти общего языка. И больше они уже никогда не встречались.

Известно, что несмотря на размолвку с Александром Ивановичем, Яков Петрович в дальнейшем дружил с Николаем Барятинским – сыном упомянутого Николая Андреевича.

Исторические светила

В 1851 году Полонский уехал с Кавказа и до конца земных дней своих обосновался в Петербурге, где он и умер в 1898 году. Согласно завещания, похоронили его в Ольговом монастыре, что под Рязанью (сейчас это территория женской колонии в с. Льгово). В 1959 году прах поэта потревожили и перезахоронили на территории Рязанского кремля. Могила его цела до сих пор. А Барятинский стал знаменит тем, что взял в плен предводителя горцев Шамиля, после чего стали постепенно затухать и в конце концов прекратились боевые действия Кавказской войны 1817 – 1864 годов.

Сейчас оба они, и Полонский, и Барятинский, любимы многими соотечественниками. И светят им, словно костры в тумане истории.