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Воскресенье, 30 января, 2022

Костромским пенсионерам посоветовала почаще заниматься сексом

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Костромским пенсионерам посоветовала почаще заниматься сексом

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pixabay.com

Врач РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Асият Хашукоева посоветовала пенсионерам чаще заниматься сексом, пишет Kostroma.Today.

По ее словам, половая жизнь у людей в возрасте должна быть до самых поздних лет для улучшения здоровья.

«Половой акт сравним с прогулкой на расстояние 1,5 километров в течение 20 минут или подъему на два пролета лестницы за 10 секунд», – уточнила Хашукоева.

Специалист отметила, что регулярный секс улучшает память и другие когнитивные функции. При этом отказ женщины от него приводит к ухудшению общего самочувствия, депрессии и трудностям во взаимоотношениях в семье.

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