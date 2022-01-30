Костромским пенсионерам посоветовала почаще заниматься сексом

Врач РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Асият Хашукоева посоветовала пенсионерам чаще заниматься сексом, пишет Kostroma.Today.

По ее словам, половая жизнь у людей в возрасте должна быть до самых поздних лет для улучшения здоровья.

«Половой акт сравним с прогулкой на расстояние 1,5 километров в течение 20 минут или подъему на два пролета лестницы за 10 секунд», – уточнила Хашукоева.

Специалист отметила, что регулярный секс улучшает память и другие когнитивные функции. При этом отказ женщины от него приводит к ухудшению общего самочувствия, депрессии и трудностям во взаимоотношениях в семье.