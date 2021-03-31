Костромская улица превратилась в непроходимое болото из-за потепления

Жители микрорайона Ребровка жалуются на непроходимую улицу, которая буквально превратилась в болото из-за потепления, пишет портал «Kostroma.Today».

По словам костромичей, огромные лужи и грязь не дают пройти по улице Полевой. Одна из местных жительниц заявила, что «скоро там заквакают лягушки», а пока — хлюпают от грязи ботинки. При этом такая картина наблюдается каждую весну.

«Когда снег тает, по дороге ходить невозможно — везде грязь, в которой вязнут ноги, падают люди, застревают коляски и машины», — пожаловалась женщина.

При этом местными активистами предпринимались попытки попасть в программы по ремонту дорог. Однако они всякий раз терпели крах.