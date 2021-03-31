7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Костромская улица превратилась в непроходимое болото из-за потепления

Никита Брыкин

Жители микрорайона Ребровка жалуются на непроходимую улицу, которая буквально превратилась в болото из-за потепления, пишет портал «Kostroma.Today».

По словам костромичей, огромные лужи и грязь не дают пройти по улице Полевой. Одна из местных жительниц заявила, что «скоро там заквакают лягушки», а пока — хлюпают от грязи ботинки. При этом такая картина наблюдается каждую весну.

«Когда снег тает, по дороге ходить невозможно — везде грязь, в которой вязнут ноги, падают люди, застревают коляски и машины», — пожаловалась женщина.

При этом местными активистами предпринимались попытки попасть в программы по ремонту дорог. Однако они всякий раз терпели крах.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru