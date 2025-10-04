Космонавты передали копию знамени Академии ФСИН, которая побывала на орбите

Космонавты «Роскосмоса» передали Академии ФСИН России копию знамени, которое они взяли с собой в космос. Об этом сообщили в пресс-службе Академии ФСИН по Рязанской области.

Церемония передачи главной реликвии состоялась в актовом зале академии. Мероприятие посетили начальник Управления по работе с личным составом ФСИН России Алексей Емельянов, инструктор-космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и командир отряда космонавтов, Герой Российской Федерации Олег Кононенко, а также инструктор-космонавт-испытатель и Герой Российской Федерации Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов.

Сергей Никитюк, начальник академии, отметил, что этот день войдет в историю учебного заведения. Знамя Академии ФСИН, символизирующее лучшие традиции с 14 ноября 2012 года, напоминает сотрудникам уголовно-исполнительной системы о священном долге служить Отечеству, защищать закон и интересы государства. Оно является символом чести, доблести и славы.

Копия знамени была поднята на орбиту в год 145-летия уголовно-исполнительной системы России и 90-летия Академии ФСИН.

Космонавты также встретились с коллективом академии и учениками подшефных учебных заведений. Встреча прошла в формате интервью, где каждый мог задать вопросы. Модератором встречи выступил Александр Бугаков, заместитель начальника отдела организации общественно-политической работы Управления по работе с личным составом.

Молодежь интересовалась буднями космонавтов, их традициями и ритуалами, питанием на орбите и отдыхом дома. Космонавты рассказали интересные факты и мифы о своей жизни, показали видеоролики с закатом Солнца, работой в открытом космосе и Млечным Путем.

Все участники мероприятия ушли с хорошим настроением, автографами и фотографиями на память. Космонавты получили медаль «90 лет учебному заведению».