Музей школы №16 появится на интерактивной карте «космических» мест Рязанской области

16 сентября команда проекта #КартаКосмосРязань побывала в рязанской школе №16. Это произошло как раз накануне дня рождения основоположника теоретической космонавтики К. Э. Циолковского, имя которого носит школьный музей.

Музей К.Э. Циолковского – настоящая «визитная карточка» этой образовательной организации. О том, что здесь космической теме уделяется особое внимание, говорит граффити на торцевых стенах школы. «Через знания – к звездам» – таков девиз всех, кто в этой школе учит и учится.

Экскурсию по музею провел его создатель и руководитель Виктор Кузьмич Шурчков. Темой космоса педагог-ветеран занимается уже много десятилетий. Он глубоко погружен в нее и является настоящим знатоком в этой области.

В музее собраны уникальные экспонаты, среди которых, например, бюст Циолковского, аналогичный тому, что установлен в Ижевском – на родине ученого и изобретателя. Здесь же хранятся детали космического корабля «Восток –1», поднявшего на околоземную орбиту Юрия Гагарина. Экспозиция дает полное представление о том, какой вклад внесли в освоение космического пространства люди, для которых рязанская земля является родной. Это, например, Владимир Уткин, Геннадий Стрекалов, Владимир Аксенов, Вячеслав Филин.

Некоторое время назад школьный музей был обновлен: он переехал в новые помещения с современным дизайном. Но главное, сохранилась атмосфера, которая была заложена в нем изначально, – бережного и внимательного отношения к тому, что делает рязанский край уникальным.