Кошка Ефросинья из Рязани станет героиней стикерпака

Министерство культуры России подвело итоги конкурса «Хвостатый хранитель 2.0» ВКонтакте. Победу одержал кот Томас из Научно-технического музея имени Ивана Бардина.

Кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества заняла третье место. За нее проголосовали более 5300 человек.

На протяжении нескольких месяцев жителей России знакомили с очаровательными пушистыми обитателями музеев и других учреждений культуры. Всего организаторы конкурса выбрали 5 финалистов. Все они станут прототипами стикерпака.