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Фото: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
Экология, природа, животные

Кошка Ефросинья из Рязани станет героиней стикерпака

Анастасия Мериакри

Министерство культуры России подвело итоги конкурса «Хвостатый хранитель 2.0» ВКонтакте. Победу одержал кот Томас из Научно-технического музея имени Ивана Бардина. 

Кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества заняла третье место. За нее проголосовали более 5300 человек. 

На протяжении нескольких месяцев жителей России знакомили с очаровательными пушистыми обитателями музеев и других учреждений культуры. Всего организаторы конкурса выбрали 5 финалистов. Все они станут прототипами стикерпака.

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