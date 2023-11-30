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Короткую дорогу из Соколовки в Олимпийский городок планируется сохранить

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Вопрос был поднят на заседании Правительства Рязанской области 28 ноября Губернатором Павлом Малковым. Рязанцы жаловались на то, что застройщик может перекрыть единственную короткую дорогу из Соколовки в Олимпийский городок. В связи со строительством домов и установкой ограждения проход для пешеходов и автомобильный проезд планировали закрыть.

Людям пришлось бы пользоваться объездом через Восточную окружную дорогу и улицу Зубковой. Это связано с неудобством для жителей.

На заседании Правительства глава администрации Рязани Виталий Артемов пообещал организовать встречу с застройщиками и активистами микрорайона, чтобы прийти к компромиссному решению.

29 ноября при организационной поддержке администрации состоялась встреча жителей Соколовки и Олимпийского городка с представителями застройщика по вопросу обустройства безопасного прохода.

Из числа активистов микрорайона была выбрана инициативная группа, которая дополнительно встретится со строительной компанией, вместе посмотрят план застройки данной территории, определят, где будут тропинки, проходы, проезды.

Администрация города Рязани направит обращение к застройщику, чтобы сначала, на время строительства, организовать технические проезды и временные проходы, а потом размежевать территорию и передать дороги и проезды в муниципалитет.

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