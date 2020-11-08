За прошедшие сутки в Липецкой области еще 12 человек завершили лечение от коронавируса

На момент 8 ноября в Липецкой области за последние сутки завершили лечение от коронавируса еще 12 человек. Об этом пишет региональный оперштаб.

При этом за 24 часа еще 98 человек заболели коронавирусом.

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Всего же с начала пандемии в области зафиксировали 8 839 случаев заражения COVID-19. 7 106 пациентов уже выздоровели, 78 умерли, а еще 1 655 находятся на лечении.

— Заболевание протекает в легкой форме у 1 145 человек. Они находятся дома и лечатся под наблюдением врача, — говорится в сообщении.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 32;

Воловский район — 4;

Грязинский район — 19;

Данковский район — 2;

Добринский район — 6;

Добровский район — 1;

Задонский район — 12;

Краснинский район — 3;

Лев-Толстовский район — 3;

Липецкий район — 1;

Тербунский район — 6;

Усманский район — 8;

Хлевенский район — 1.