За прошедшие сутки в Липецкой области еще 12 человек завершили лечение от коронавируса

На момент 8 ноября в Липецкой области за последние сутки завершили лечение от коронавируса еще 12 человек. Об этом пишет региональный оперштаб.
При этом за 24 часа еще 98 человек заболели коронавирусом.
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Всего же с начала пандемии в области зафиксировали 8 839 случаев заражения COVID-19. 7 106 пациентов уже выздоровели, 78 умерли, а еще 1 655 находятся на лечении.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 32;
- Воловский район — 4;
- Грязинский район — 19;
- Данковский район — 2;
- Добринский район — 6;
- Добровский район — 1;
- Задонский район — 12;
- Краснинский район — 3;
- Лев-Толстовский район — 3;
- Липецкий район — 1;
- Тербунский район — 6;
- Усманский район — 8;
- Хлевенский район — 1.