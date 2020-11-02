Понедельник, 2 ноября, 2020
6.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусCOVID-19Коронавирус мир

Вирусологи не видят необходимости ужесточать карантинные меры в России

Елена Лобанова

Несмотря на новые рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом в стране, отмеченные в последние дни, ситуация находится под контролем, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Найден баланс, когда и клиники справляются с потоком, и экономическая активность не снижается. Это неидеальная ситуация, но компромиссное решение, которое позволяет не останавливать социально-экономические процессы в сложившихся условиях, — считает он. – Если объявить у нас сейчас карантин, как в Европе, например, то 30-50% предприятий просто не выживут.

Динамика прироста новых случаев заражения коронавирусом, по его оценке, стабильна.

— Мы видим небольшие колебания вокруг одной и той же отметки, — пояснил Павел Волчков. — Если говорить, например, о Москве, то мы видим, что цифры вышли на плато. Если мы продолжим в том же темпе, то рано или поздно придем к снижению. Этому должно способствовать формирование популяционного иммунитета и обещанная вакцинация.

Напомним, что в воскресенье, 1 ноября, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса в России подтвердил 18 665 новых случаев заражения COVID-19. Это очередной рекорд суточной заболеваемости в стране. За день до этого показатель фиксировался на отметке 18 140. А в пятницу, 31 октября, диагноз был поставлен 18 283 больным.

реклама

В середине октября глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что массовая поставка вакцин должна начаться в конце ноября-начале декабря.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Плато за отдых: что последует за очередным рекордом заболеваемости COVID.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские приставы ищут мужчину, задолжавшего по алиментами более 600 тыс. рублей

Новости Рязани
Житель Захарово задолжал алименты на общую сумму 615 434 рубля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.  Егор Николаевич Николаев родился 30...
Узнать больше

Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 44 рязанских школах

Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

В рязанских больницах находятся 435 пациентов с коронавирусом

Коронавирус
По данным опергруппы, у остальных заражённых болезнь протекает в лёгкой форме. Госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 44 рязанских школах

Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

В программе «Здоровье» на Первом канале вновь показали сюжет из Рязани

Новости медицины
В передаче от 1 ноября рассказали о дистанционном мониторинге пациентов, который используют рязанские врачи.
Узнать больше

В воскресенье в Рязани ожидаются туманы и дожди

Новости Рязани
В воскресенье, 1 ноября, в Рязани будет облачно. Возможны дожди. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Аркадий Фомин: Делаю осознанный выбор и чувствую большую ответственность

Акценты
В среду, 28 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал интервью рязанским журналистам. В течение 1,5 часов Аркадий Васильевич отвечал на вопросы, как о деятельности Думы, так и о личном.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+