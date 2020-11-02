Вирусологи не видят необходимости ужесточать карантинные меры в России

Несмотря на новые рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом в стране, отмеченные в последние дни, ситуация находится под контролем, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Найден баланс, когда и клиники справляются с потоком, и экономическая активность не снижается. Это неидеальная ситуация, но компромиссное решение, которое позволяет не останавливать социально-экономические процессы в сложившихся условиях, — считает он. – Если объявить у нас сейчас карантин, как в Европе, например, то 30-50% предприятий просто не выживут.

Динамика прироста новых случаев заражения коронавирусом, по его оценке, стабильна.

— Мы видим небольшие колебания вокруг одной и той же отметки, — пояснил Павел Волчков. — Если говорить, например, о Москве, то мы видим, что цифры вышли на плато. Если мы продолжим в том же темпе, то рано или поздно придем к снижению. Этому должно способствовать формирование популяционного иммунитета и обещанная вакцинация.

Напомним, что в воскресенье, 1 ноября, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса в России подтвердил 18 665 новых случаев заражения COVID-19. Это очередной рекорд суточной заболеваемости в стране. За день до этого показатель фиксировался на отметке 18 140. А в пятницу, 31 октября, диагноз был поставлен 18 283 больным.

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В середине октября глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что массовая поставка вакцин должна начаться в конце ноября-начале декабря.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Плато за отдых: что последует за очередным рекордом заболеваемости COVID.