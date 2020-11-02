Вирусологи не видят необходимости ужесточать карантинные меры в России

Несмотря на новые рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом в стране, отмеченные в последние дни, ситуация находится под контролем, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Динамика прироста новых случаев заражения коронавирусом, по его оценке, стабильна.
Напомним, что в воскресенье, 1 ноября, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса в России подтвердил 18 665 новых случаев заражения COVID-19. Это очередной рекорд суточной заболеваемости в стране. За день до этого показатель фиксировался на отметке 18 140. А в пятницу, 31 октября, диагноз был поставлен 18 283 больным.
В середине октября глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что массовая поставка вакцин должна начаться в конце ноября-начале декабря.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Плато за отдых: что последует за очередным рекордом заболеваемости COVID.