В среду в Рязани снова проведут дезинфекцию улиц

В среду, 6 мая, в Рязани снова будут обрабатывать улицы. При благоприятной погоде улицы обработают аэрозольным методом с привлечением военной техники.
Перед обработкой по улицам пройдут автомобили-пылесосы, чтобы убрать пыль.
Горожан просят убрать личный транспорт с пути следования техники.
Обработка будет проводиться по следующему маршруту.
– ул. Есенина – от Касимовского шоссе до ул. Спортивной;
– ул. Есенина – от ул. Спортивной до ул. Циолковского;
– ул. Циолковского;
– ул. Куйбышевское шоссе – от ул. Циолковского до ул. Связи;
– ул. Куйбышевское шоссе – от ул. Связи до ул. Циолковского;
– ул. Циолковского;
– ул. Ленина до ул.Соборной;
– ул. Соборная – от ул. Ленина до ул. Сенной.
По указанным маршрутам движение перекроют с 10.00 до 13.30.
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