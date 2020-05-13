В рязанском минобре ответили на вопрос о последних звонках

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Рязанцы обеспокоены отменой последних звонков и выпускных из-за коронавируса. На официальной странице губернатора Николая Любимова был задан вопрос о том, как будут проводиться эти мероприятия.

На вопрос ответили представители министерства образования Рязанской области. Сообщается, что окончательное решение о выпускных и последних звонках ещё не принято. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Как ответили в ведомстве, разрабатываются методические рекомендации на разные случаи.

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