В рязанском минобре ответили на вопрос о последних звонках

Рязанцы обеспокоены отменой последних звонков и выпускных из-за коронавируса. На официальной странице губернатора Николая Любимова был задан вопрос о том, как будут проводиться эти мероприятия.
На вопрос ответили представители министерства образования Рязанской области. Сообщается, что окончательное решение о выпускных и последних звонках ещё не принято. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
Как ответили в ведомстве, разрабатываются методические рекомендации на разные случаи.
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