В Рязанской области выявлено почти 100 новых случаев COVID-19

В понедельник, 11 мая, стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Рязанской области.
По данным сайта Стопкоронавиурс.рф, в регионе зарегистрировано 96 новых случаев.
К этому часу известно о 7010 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2383 человек.
Теперь Рязанская область занимает 13 место по количеству заболевших.
В России за сутки количество заболевших увеличилось на 11656.
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