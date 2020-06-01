В Рязанской области выявлено ещё 73 случая заражения коронавирусом

В понедельник, 1 июня, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о 73 новых случаях заражения коронавирусом. Анализы ещё 72 рязанцев отправлены на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.
Таким образом, с начала пандемии вместе с условно заражёнными в Рязани и области зарегистрировано 3653 случая COVID-19.
В сообщении оперативной группы правительства отмечается, что в регионе принимаются все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.
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