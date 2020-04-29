В Рязанской области выросло количество детей с коронавирусом

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Всё больше детей в Рязанской области заражаются коронавирусом. Число заболевших на сегодняшний день составляет 71 (двое по 9 месяцев; семеро по 1 году; трое по 2 года; двое по 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; семеро по 8 лет; шестеро по 9 лет; четверо по 10 лет; шестеро по 11 лет; шестеро по 12; четверо по 13 лет; четверо по 14; трое по 15лет; четверо по 16 и пятеро по 17 лет). Как сообщает опергруппа регионального правительства, на сегодняшний день в регионе выявлено ещё 5 заболевших детей.

Всего с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 840 человек.

По возрасту заболеваемость распределилась следующим образом:

от 18 до 45 лет – 351 человек.

от 46 до 64 лет – 293 человек

от 65 до 80 лет – 106 человека

старше 80 лет – 19 человек.