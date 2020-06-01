В Рязанской области вновь увеличили социальную дистанцию. Об этом говорится в распоряжении губернатора Николая Любимова от 29 мая.
Теперь социальная дистанция должна составлять 1,5 метра, вместо 1 метра.
Напомним, социальное дистанцирование – один из способов борьбы с распространением коронавируса в Рязани и области. Ограничения вводятся распоряжениями губернатора. Ранее социальная дистанция уже менялась.
Распоряжение начало действовать с 1 июня. Социальную дистанцию из-за COVID-19 необходимо соблюдать в общественных местах. Отметим также, что с сегодняшнего дня в регионе начался первый этап снятия ограничений из-за коронавируса.
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