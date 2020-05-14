В Рязанской области растёт количество детей с диагнозом COVID-19

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В Рязанской области с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2123 человека.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 762 человека, сообщает опергруппа регионального правительства. Заболевает всё больше детей. На сегодняшний день с таким диагнозом выявлено 210человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 748 человек;

от 46 до 64 лет – 762 человека;

от 65 до 80 лет – 244 человека;

старше 80 лет – 64 человека.