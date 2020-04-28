В Рязанской области от коронавируса вылечили 64 человека

В Рязанской области зафиксировано 788 случаев заболевания коронавирусом. Анализы ещё 52 человек находятся на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора.
64 человека выздоровели, сообщает опергруппа правительства региона.
28 апреля из лечебных учреждений выписано 7 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, среди них один ребенок 5 лет.
Ещё 2053 человек находятся под наблюдением медиков. 2707 граждан уже обследованы, они здоровы.
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