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В Рязанской области от коронавируса вылечили 64 человека

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В Рязани будут эвакуировать машины с маршрутов дезинфекции

Администрация
Завтра военная техника будет работать в Московском районе города. В связи с этим администрация попросила горожан своевременно убрать свои автомобили.
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МЧС: 22 апреля ожидается усиление ветра

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22 апреля в Рязани и Рязанской области вновь ожидается усиление ветра. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
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Медпомощь беременным рязанкам с понедельника будет оказываться дистанционно

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На сайте Рязанского перинатального центра появилось объявление о приостановке приёма беременных с понедельника, 27 апреля. Напомним, распоряжение о приостановке приёма в медучреждениях...
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В Рязанской области зафиксировано 788 случаев заболевания коронавирусом. Анализы ещё 52 человек находятся на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора.

64 человека выздоровели, сообщает опергруппа правительства региона.

28 апреля из лечебных учреждений выписано 7 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, среди них один ребенок 5 лет.

Ещё 2053 человек находятся под наблюдением медиков. 2707 граждан уже обследованы, они здоровы.

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