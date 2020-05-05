В Рязанской области коронавирусом заразились ещё 25 детей

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По данным на 12.00 вторника, 5 мая, в Рязанской области зарегистрировано 1310 человек, у которых подтверждён или условно подтверждён коронавирус.

Как сообщает опергруппа правитеьлства Рязанской области, больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 493 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 122 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 493 человека;

от 46 до 64 лет – 431 человек;

от 65 до 80 лет – 147 человек;

старше 80 лет – 33 человека;

дети – 122 человека (8 месяцев; двое по 9 месяцев; тринадцать по 1 году; пятеро по 2; четверо по 3; пятеро по 4; семеро по 5; четверо по 6; одиннадцать по 8 лет; восьмеро по 9; пятеро по 10; девятеро по 11; одиннадцать по 12 лет; семеро по 13; десятеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; девятеро по 17 лет).

С условно подтвержденными диагнозами:

от 18 до 45 лет – 34 человека;

от 46 до 64 лет – 28 человек;

от 65 до 80 лет – 8 человек;

старше 80 лет – 5 человек;

дети – 9 человек (двое по 5; двое по 8; двое по 9; 11; 15; 17 лет).

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