В Рязанской области коронавирусом больны почти 300 детей

В Рязанской области по данным на среду, 20 мая, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2673 человека.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет- 958 человек. Среди детей в возрасте от 3 недель до 17 лет коронавирус подтвердился у 283 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
от 18 до 45 лет – 937 человек;
от 46 до 64 лет – 958 человек;
от 65 до 80 лет – 314 человек;
старше 80 лет – 85 человек.
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