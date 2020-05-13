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В Рязанской области коронавирусом больны более 200 детей

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Ещё у 88 рязанцев тесты на COVID-19 оказались положительными

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Положительные тесты 88 жителей Рязани и области отправлены на проверку в Роспотребнадзор. Об этом в субботу, 9 мая, сообщила оперативная группа регионального...
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Администрация Рязани обновила информацию о числе заболевших по районам

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Пресс-служба администрации Рязани обновила данные о числе заболевших COVID-19 по районам города. По состоянию на 10 мая в Рязани...
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В Рязанской области на проверке находятся ещё 86 положительных тестов на COVID-19

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С начала пандемии в регионе вылечились от коронавируса 133 человека. Большинству из них медицинская помощь оказывалась в больницах.
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В Рязанской области на 11.00 13 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2028 человек.

По данным опергруппы правительства Рязанской области, на 11.00 13 мая в регионе выявлено 1939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 89 являются условно подтвержденными.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 719 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 204 человек. Возраст заболевших – 3 недели; 1, 3, 8, двое по 9 месяцев; шестнадцать по 1 году; восьмеро по 2; десятеро по 3; семеро по 4; тринадцать по 5 лет; девятеро по 6; восьмеро по 7; семнадцать по 8 лет; двенадцать по 9 лет; девятеро по 10; восемнадцать по 11 лет; шестнадцать по 12 лет; девятеро по 13; тринадцать по 14 лет; двенадцать по 15 лет; шестеро по 16; пятнадцать по 17 лет).

По возрасту COVID-19 распределился следующимо бразом:

от 18 до 45 лет – 717 человек;

от 46 до 64 лет – 719 человек;

от 65 до 80 лет – 236 человек;

старше 80 лет – 63 человека.

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