В Рязанской области коронавирусом больны более 200 детей

В Рязанской области на 11.00 13 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2028 человек.
По данным опергруппы правительства Рязанской области, на 11.00 13 мая в регионе выявлено 1939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 89 являются условно подтвержденными.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 719 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 204 человек. Возраст заболевших – 3 недели; 1, 3, 8, двое по 9 месяцев; шестнадцать по 1 году; восьмеро по 2; десятеро по 3; семеро по 4; тринадцать по 5 лет; девятеро по 6; восьмеро по 7; семнадцать по 8 лет; двенадцать по 9 лет; девятеро по 10; восемнадцать по 11 лет; шестнадцать по 12 лет; девятеро по 13; тринадцать по 14 лет; двенадцать по 15 лет; шестеро по 16; пятнадцать по 17 лет).
По возрасту COVID-19 распределился следующимо бразом:
от 18 до 45 лет – 717 человек;
от 46 до 64 лет – 719 человек;
от 65 до 80 лет – 236 человек;
старше 80 лет – 63 человека.
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