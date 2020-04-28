В Рязанской области коронавирусом больны 66 детей

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В Рязанской области диагноз COVID-19 выявлен у 66 детей. Возраст заболевших – двое по 9 месяцев; семеро по 1 году; трое по 2 года; двое по 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; семеро по 8 лет; шестеро по 9 лет; двое по 10 лет; пятеро по 11 лет; шестеро по 12; четверо по 13 лет; двое по 14; трое по 15лет; четверо по 16 и пятеро по 17 лет). Ещё у пятерых диагноз подтверждён условно, сообщает опергруппа правительства региона.

Всего на сегодняшний день с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 840 человек.

По возрасту заболеваемость распределилась следующим образом:

от 18 до 45 лет – 321 человек.

от 46 до 64 лет – 279 человек

от 65 до 80 лет – 103 человека

старше 80 лет – 19 человек.