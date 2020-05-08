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В Рязанской области коронавирусом больны 156 детей

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В Рязанской области коронавирусом больны 156 детей

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В Рязанской области на 11.00 8 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1560 человек Больше всего...
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В Рязанской области на 11.00 8 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1560 человек

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 579 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 156 человек.

По возрасту заболеваемость COVID-19 распределилась следующим образом:

от 18 до 45 лет – 579 человек;
от 46 до 64 лет – 526 человек;
от 65 до 80 лет – 173 человек;
старше 80 лет – 41 человек;
дети – 156 человек (8 месяцев; двое по 9 месяцев; пятнадцать по 1 году; пятеро по 2; пятеро по 3; семеро по 4; девятеро по 5; пятеро по 6; трое по 7; семнадцать по 8 лет; десятеро по 9; шестеро по 10; двенадцать по 11 лет; одиннадцать по 12 лет; семеро по 13; двенадцать по 14 лет; десятеро по 15; шестеро по 16; тринадцать по 17 лет).

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