Понедельник, 4 мая, 2020
14 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области коронавирус выявлен уже у более 100 детей

7info 2

Рязанцы могут использовать проездные как «Электронный кошелек»

Администрация
В Рязани приостановлено пополнение транспортных карт категории «Городская» с тарифным планом «Проездной билет». Обладатели карт могут поменять тарифный план на «Электронный кошелек»...
Узнать больше

Годовая инфляция в Рязанской области в марте составила 2,4%

Новости Рязани
В Рязанской области, как и в России в целом, с конца марта отмечается ускорение темпов роста цен на отдельные товары. Прежде всего,...
Узнать больше

Водитель, устроивший ДТП на Татарской, сбежал

Новости Рязани
В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителю «Рено» и 32-летнему пассажиру автомобиля ВАЗ.
Узнать больше
-

По данным на 10.00 понедельника 4 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области зарегистрировано 1226 человек.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 464 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом перевалило за сотню – 101 человек.

В возрастной группе от 46 до 64 лет – 405 заболевших, от 65 до 80 лет – 137 заболевших. Среди тех, кто старше 80 лет – 30 человек с коронавирусом.

Возраст заболевших детей: 8 месяцев — 1; двое по 9 месяцев; 10 по 1 году; четверо по 2 года; четверо по 3; трое по 4; четверо по 5; трое по 6; десятеро по 8; семеро по 9; четверо по 10; семеро по 11; восьмеро по 12; шестеро по 13; восьмеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; девятеро по 17 лет).

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Слава земли Рязанской. Композиторы

Акценты
«Нам песня строить и жить помогает», - пел Леонид Утёсов. И это действительно так. Музыка лечит, спасает, поднимает настроение, придаёт сил. Она...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирус выявлен уже у более 100 детей

Коронавирус
По данным на 10.00 понедельника 4 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области зарегистрировано 1226 человек.
Узнать больше

В Рязани выявили 70 нарушителей самоизоляции

Коронавирус
В Рязанской области выявлены первые 70 нарушителей режима самоизоляции. Сделать это удалось с помощью геолокации. Геолокация средств мобильной...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено более 60 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус
Сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную статистику по заболеваемости, выложил новые данные. Сообщается, что 4 мая в Рязанской области подтвержден 61...
Узнать больше

Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области на 4 мая

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 понедельника, 4 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 1076 человек. Ещё 61 положительный тест находится на подтверждении в...
Узнать больше

Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

Коронавирус ТОП
В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Композиторы

Акценты
«Нам песня строить и жить помогает», - пел Леонид Утёсов. И это действительно так. Музыка лечит, спасает, поднимает настроение, придаёт сил. Она...
Узнать больше

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+