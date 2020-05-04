В Рязанской области коронавирус выявлен уже у более 100 детей

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По данным на 10.00 понедельника 4 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области зарегистрировано 1226 человек.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 464 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом перевалило за сотню – 101 человек.

В возрастной группе от 46 до 64 лет – 405 заболевших, от 65 до 80 лет – 137 заболевших. Среди тех, кто старше 80 лет – 30 человек с коронавирусом.

Возраст заболевших детей: 8 месяцев — 1; двое по 9 месяцев; 10 по 1 году; четверо по 2 года; четверо по 3; трое по 4; четверо по 5; трое по 6; десятеро по 8; семеро по 9; четверо по 10; семеро по 11; восьмеро по 12; шестеро по 13; восьмеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; девятеро по 17 лет).

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