В Рязанской области ужесточили режим самоизоляции для приезжих

С 30 апреля «карантинные посты», установленные на въезде в Рязанскую область, будут работать круглосуточно. Транспорт будут пропускать только по документам, предоставленным работодателем.
Все пребывающие из других регионов будут обязаны соблюдать на дому режим самоизоляции в течение 14 дней.
Как сообщает оперативная рабочая группа правительства региона, самоизолироваться нужно будет независимо от наличия пропуска.
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