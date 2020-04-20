В Рязани больница №11 приостановила плановую госпитализацию. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Мера принята в связи с выявлением на территории Рязанской области значительного количества случаев сочетания коронавирусной инфекции с иными заболеваниями, недопущения возможного внутрибольничного инфицирования пациентов, посетителей и сотрудников учреждения.
При этом госпитализация пациентов, требующих экстренной помощи, будет производиться в штатном порядке.
После снятия ограничительных мероприятий с плановыми пациентами будут согласованы новые сроки госпитализации.
Администрация больницы подчёркивает, что данная мера является вынужденной, продиктована необходимостью сохранения жизни и здоровья пациентов, а также приносит извинения за неудобства.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram