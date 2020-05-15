В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

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Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса, сообщают Известия.

Во многих регионах страны введен обязательный масочный режим, однако не у всех граждан есть возможность приобрести средства индивидуальной защиты.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии», — заявила председатель НРК Ирина Волынец.

Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться, исходя из средней цены средств защиты в каждом регионе, а также выдачи минимум одной маски в день.

При этом Волынец отметила, что пособие можно заменить на бесплатную раздачу необходимого количества масок и перчаток.