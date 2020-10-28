В Липецкой области за последние сутки 86 человек заразились COVID-19, а 40 вылечились

На момент 28 октября в Липецкой области 40 человек завершили лечение от коронавируса, а еще 86 заразились, сообщает региональный оперштаб.

За все время пандемии на территории области выявили 7 855 случаев заболевания COVID-19, из них 6 536 пациентов уже выздоровели, а 68 скончались.

В настоящее время 1 251 человек проходит лечение. У 1 053 зараженных болезнь проходит в легкой форме. Они находятся дома под присмотром врача.

реклама

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 28;

Елец — 5;

Воловский район — 1;

Грязинский район — 12;

Данковский район — 5;

Долгоруковский район — 3;

Елецкий район — 3;

Задонский район — 12;

Лебедянский район — 1;

Становлянский район — 2;

Тербунский район — 10;

Хлевенский район — 2;

Чаплыгинский район — 2.