В Кремле решили перенести парад в честь Дня Победы

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В Кремле принято решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает РБК.

С просьбой о переносе парада к президенту России Владимирцу Путину обратились ветеранские организации: Российская ассоциация героев, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил.

В качестве альтернативы 9 мая предлагается 24 июня – в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади или 3 сентября – день окончания Второй мировой войны»

Отмечается, что официально о переносе парада сообщат до конца этой недели.