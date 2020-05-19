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В больнице №11 в Рязани развернули диализный центр для больных COVID-19

7info 2
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В рязанской больнице №11 будут оказывать услуги гемодиализа больным коронавирусом. На территории медицинского учреждения развернули специальный госпиталь для таких больных. Он представляет собой пневмокаркасный модуль с системами жизнеобеспечения. Здесь будут проводить гемодиализ в условиях полной защиты медперсонала.

Как сообщает опергруппа регионального правительства, 4 пациента c COVID-19 переносят болезнь в легкой форме. Для них и развернули отдельный центр, чтобы проводить необходимую процедуру и не подвергать риску заражения остальных пациентов Диализного центра.

Привозить пациентов в диализный центр и обратно планируют на спецтранспорте.

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