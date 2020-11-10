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В Архангельске школу №10 перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Елена Лобанова

В архангельске из-за коронавируса школу №10 перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

К такому решению пришли из-за того, что более 20% учащихся заболели COVID-19 или являются контактными. Переход на дистанционную форму обучения принимается директором учреждения по согласованию с Роспотребнадзором и департаментом образования.  

Планируется, что школа будет находиться на удаленном режиме работы по 24 ноября. 

— В остальных школах города все занятия проводятся в очном формате. При этом преподаватели и ученики соблюдают меры безопасности, — рассказала директор департамента образования Нина Филимонова.  

В администрации Архангельск, в свою очередь, отметили, что мониторинг ситуации с заболеваемостью воспитанников детских садов и учащихся школ проводится ежедневно.

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