Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

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Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства.

По мнению экспертов, пострадает во время кризиса сильнее всех сфера услуг. Меньше всего пандемия затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства.

Так, из-за режима самоизоляции сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у нескольких десятков отраслей. Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и общепитов.

Прогнозируемый ущерб всей сферы услуг (-77,5%), производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, области культуры и спорта, организации досуга (-46,1%).

Убытки в производстве продуктов питания и табака составят всего 3,9%, сельское и лесное хозяйства, рыболовство потеряет 5,1%, добыча полезных ископаемых (-6,6%).

По мнению аналитиков, власти не допустят такого значительного ущерба и будут предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

Например, правительство уже приняло меры оперативного реагирования — в частности, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и т.д.

В обновленном прогнозе НРА представили три сценария развития событий с учетом шоков, падения ВВП и реальных зарплат примерно на 3%, а также повышение курса доллара до 85-90 рублей.

Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.

При самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых в НРА оценили в 15%, по итогам года Россию ждет рост ВВП на 0,4-0,7% и курс доллара в 75-80 рублей.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Как карантин ляжет: ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

