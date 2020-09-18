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Ученые подсчитали средние потерянные годы жизни из-за COVID-19

Иван Федоров
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Ученые из США, Великобритании и Португалии использовали формулу «потерянных потенциальных лет жизни», чтобы отобразить картину серьезности последствий пандемии COVID-19. Об этом говорится в исследовании на портале MedRxiv 17сентября.

В материале уточняется, что эта величина показывает, сколько бы лет в среднем прожили люди, если бы не умирали от данной болезни.

Исследователи разделили всех умерших в Америке за период с марта по май 2020 года по основным причинам смертности — туда вошли COVID-19, ишемическая болезнь сердца (ИБС), другие сердечно-сосудистые патологии, онкологические заболевания,хронические проблемы с дыхательной системой и др. Затем ученые разделили всех умерших по возрастным категориям, по десять лет в каждой. На основе этих данных авторы работы подсчитали для США потерянные потенциальные годы жизни для каждой из болезней.

Аналогичное исследование провели в Великобритании — там результаты показали 14 потерянных лет для мужчин и 12 для женщин.

Сообщается также, что в некоторых странах COVID-19 вырвался на первое место среди причин смертей, опередив прежнего лидера — ишемическую болезнь сердца.

В России специфика статистики такова, что пока потерянные годы можно оценить только очень приблизительно. Пожилым людям, у которых COVID-19 наложился на имеющиеся у них хронические заболевания, зачастую в причину смерти ставили ишемию, онкологию и т.д. Тем не менее, по оценкам экспертов, в нашей стране коронавирус сокращает жизнь людей примерно на 5–10 лет.-

— Данная информация важна, поскольку иногда звучат заявления о том, что от COVID-19 умирают только старые и больные, которым и так уже жить осталось немного. На самом деле это, мягко говоря, не совсем так, — отметил доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм.

Подробнее читайте в материале «Известий»:Безвременная причина: COVID-19 отнимает более десяти лет жизни.

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