Среда, 29 апреля, 2020
7.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Ученые нашли общие черты у смертельных коронавирусов

7info 2
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Рязанцы могут не проводить поверку счётчиков до 2021 года

Новости Рязани
Согласно разъяснениям Росстандарта и Росаккредитации, данным в письме от 21.04.2020 N AA-275/04/НС-73, все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями...
Узнать больше

В Рязани обработали от коронавируса детские площадки

Новости Рязани
В Рязани продолжается дезинфекция детских и спортивных площадок от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. В среду, 22...
Узнать больше

Администрация Рязани показала, как военная техника дезинфицирует улицы

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани провели дезинфекцию улиц аэрозольным методом. Работы проводились в Московском районе города с помощью военной техники. Это...
Узнать больше
-

Ученые нашли общие черты у летальных коронавирусов, отличающие их от ОРВИ. У SARS, MERS и SARS-CoV-2 выделены одиннадцать общих геномных последовательностей. Именно они отвечают за высокую патогенность коронавирусов.

Благодаря им смертельные штаммы эффективнее других проникают в ядра зараженных клеток. Биологи также обратили внимание на специфические особенности в белке «шипа» нового возбудителя инфекции, позволяющие ему подстраиваться под очередного хозяина.

Исследование крайне важно для предотвращения последующих эпидемий, а также создания эффективных препаратов — в частности, от COVID-19, считают российские исследователи.
Биоинформатический анализ геномов все коронавирусов, опасных для человека, провела группа исследователей из Национального центра биотехнологической информации США, в которую вошел известный российский биолог Евгений Кунин.

Четыре изученных патогена не представляют особой опасности и характеризуются легкими симптомами ОРВИ. А три — SARS (вирус, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002 году), MERS (вирус, спровоцировавший ближневосточный респираторный синдром в 2013 году) и SARS-CoV-2 (с него началась пандемия COVID-19) — смертельно опасны для людей.
Те мутации вирусных белков, которые позволяют сильнее нарушить нормальную работу механизмов защиты от чужеродных молекул, будут способствовать более быстрому распространению вируса.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Гены патогена: найдены общие черты у смертельно опасных коронавирусов

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В рязанских электричках выявлены серьёзные нарушения

Новости Рязани
Рязанская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Рязанской области. В электричках Рязань-Москва,...
Узнать больше

Похолодание нарушило планы птиц в Окском заповеднике

Новости Рязани
Во второй половине апреля перелётные птицы массово возвращаются в наши края. Но в этом году погодные аномалии сбили все привычные планы птиц....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 28 апреля

Главные новости
Представляем вам обзор новостей за вторник, 28 апреля. https://youtu.be/5LZbuTN_de0 Больше сотни новых случаев заболевания...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

Путин объявил выходными ещё три дня в мае

Новости мира
России удалось остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин.  При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+