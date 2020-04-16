Светская львица Виктория Шелягова покорила подписчиков полуобнажённым фото

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Светская львица Виктория Шелягова, известная своими фото в стиле аля рус, на этот раз покорила фоловеров новым образом.

Виктория вместе со своим мужем – известным бизнесменом Олегом Шеляговым, находится в самоизоляции в глубинке России. Представительница «тяжёлого люкса», несмотря на высокий материальный достаток, отличалась от своих «подруг по цеху» искренним отношением к жизни и людям, прямотой, оптимизмом. Она пропагандировала в своих образах русскую культуру, любила фото аля рус, которые делала в разных уголках необъятной России.

С начала эпидемии коронавируса Виктория чётко следовала рекомендациям, не нарушала режим самоизоляции, перестала посещать СПА салоны, и даже выступила со смелым заявлением на страницах журнала Татлер.

Но красивый человек может быть прекрасен не только в «люксе». Виктория личным примером доказала это. Украсив себя обычной белой тканью, она предстала на фотографии в образе полуобнажённой богини, сопроводив своё фото ироничным постом.

— В чем прелесть Венеры Милосской? Во первых — Это Женщина, которая никогда не залезет в телефон и кошелёк своего Мужчины. И конечно пропорции тела, на сегодняшний день карантина прекрасные. (На рост 164 см составляют 89-69-93 ), — написала Шелягова.

Реакция подписчиков последовала незамедлительно. Очередной образ Виктории их восхитил.