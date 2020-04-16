Светская львица Виктория Шелягова покорила подписчиков полуобнажённым фото

7info7

В среду в Рязани выпадет снег

Новости Рязани
В среду, 15 апреля, в Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает...
Узнать больше

Оперативная группа сообщила о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусом

Коронавирус ТОП
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусом. По данным Минздрава, в тяжёлом состоянии находятся...
Узнать больше

Елена Сорокина поблагодарила за работу дезинфекторов, водителей, охранников и технический персонал

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина разместила у себя на странице в Фейсбуке пост со словами благодарности людям, которые работают во время пандемии...
Узнать больше
-

Светская львица Виктория Шелягова, известная своими фото в стиле аля рус, на этот раз покорила фоловеров новым образом.

Виктория вместе со своим мужем – известным бизнесменом Олегом Шеляговым, находится в самоизоляции  в глубинке России. Представительница «тяжёлого люкса», несмотря на высокий материальный достаток, отличалась от своих «подруг по цеху» искренним отношением к жизни и людям, прямотой, оптимизмом. Она пропагандировала в своих образах русскую культуру, любила фото аля рус, которые делала в разных уголках необъятной России.

С начала эпидемии коронавируса Виктория чётко следовала рекомендациям, не нарушала режим самоизоляции, перестала посещать СПА салоны, и даже выступила со смелым заявлением на страницах журнала Татлер.

Но красивый человек может быть прекрасен не только в «люксе». Виктория личным примером доказала это. Украсив себя обычной белой тканью, она предстала на фотографии в образе  полуобнажённой богини, сопроводив своё фото ироничным постом.

— В чем прелесть Венеры Милосской? Во первых — Это Женщина, которая никогда не залезет в телефон и кошелёк своего Мужчины. И конечно пропорции тела, на сегодняшний день карантина прекрасные. (На рост 164 см составляют 89-69-93 ), — написала Шелягова.

Реакция подписчиков последовала незамедлительно. Очередной образ Виктории их восхитил.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

Рязанец рассказал об огромных пробках в сторону Москвы

Видео
В пятницу, 17 апреля, на трассе М5 из Рязани в сторону Москвы образовалась огромная пробка. Затор вызван проверкой пропусков и измерением температуры...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия

Осуществлен «Ленский расстрел»