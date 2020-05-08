Стало известно, когда в Рязани откроется роддом №2

Роддом №2 в Рязани откроется 12 мая. Об этом в эфире телеканала ТКР сообщил глава Минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий.
По словам чиновника, во втором роддоме проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. В Минздраве планируют, что рожениц он начнёт принимать с 12 числа.
Андрей Прилуцкий также рассказал, что перинатальный центр сейчас «законсервирован». В случае необходимости, там готовы принять заболевших коронавирусом. Но медики этого очень не хотят.
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