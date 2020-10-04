Губернатор Липецкой области ужесточил с 5 октября масочный режим в регионе

В пятницу, 2 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выпустил постановление об ужесточении масочного режима. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава региона обязал владельцев обеспечить в помещениях, где может быть большое скопление людей, социальное дистанцирование. Сделать это можно как с помощью специальной разметки, так и с помощью ограничения количества людей в помещении.

Кроме того, с 5 октября липчанам запрещено находится в общественных местах без маски, которая закрывает и нос, и рот.

Как пишет LipetskMedia.ru юридические лица могут получить штраф до 300 000 рублей за нарушение соответствующих требований.

Кстати, с 30 сентября в Липецке ужесточили масочные режим в общественном транспорте, а Игорь Артамонов заметил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в региона сложнее, чем в пик первой волны.