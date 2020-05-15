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Рязанка рассказала, как рожала во время коронавируса

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В период пандемии всё внимание уделяется коронавирусу. COVID-19 наложил свой отпечаток практически на все сферы нашей жизни. «Газета.Ru» пообщалась с россиянками, которым пришлось рожать в непростых условиях пандемии.

Жительницы разных регионов расскзали, что им пришлось сдавать тест на коронавирус, рожать в маске.

Среди опрошенных оказалась и рязанка Анастасия Соболева. Она рожала в начале пандемии 2 апреля 2020 года. Женщина рассказала, что весь медперсонал был в масках, в остальном всё прошло спокойно.

Соболева призналась, чо не боялась, да и выхода другого не было.

«Когда я узнала, что нахожусь в положении, никакого короновируса не было в помине. Когда же пришло время рожать, я не решилась делать это в поле», — поделилась Соболева.

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