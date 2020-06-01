Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно подсчетам экономиста «БКС Премьер» Антона Покатовича, за два месяца карантинных мер экономика страны потеряла 7-7,5 трлн рублей.
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, каждый нерабочий день в апреле и мае обходился в 100 млрд рублей выпадающих доходов. По его оценке, в совокупность ВВП за два месяца лишился 8 трлн.
Таким образом, в годовом выражении ВВП за конец марта и апрель потерял 2,5%. При этом в мае-июне цифра может дойти до 4-4,5%, считают аналитики.
По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн. Бюджет города потерял почти 70 млрд рублей доходов из-за нерабочего апреля и еще почти столько же в мае.
К работе многие предприятия малого и среднего бизнеса начнут возвращаться с 1 июня.
Государство уже подготовило меры поддержки граждан и бизнеса. В пострадавшие от коронавируса сферы экономики попали девять отраслей.
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