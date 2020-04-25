Под наблюдением врачей остаются 1585 рязанцев с коронавирусом

По данным на утро субботы, 25 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 475 случаев заболевания коронавирусом.
Ещё 65 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре. 38 человек уже выздоровели, сообщает опергруппа регионального правительства.
На сегодняшний день известно о 4034 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей остаются 1585 человек. 2449 граждан уже обследованы. Они здоровы.
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