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Под наблюдением врачей остаются 1585 рязанцев с коронавирусом

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По данным на утро субботы, 25 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 475 случаев заболевания коронавирусом.

Ещё 65 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре. 38 человек уже выздоровели, сообщает опергруппа регионального правительства.

На сегодняшний день известно о 4034 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей остаются 1585 человек. 2449 граждан уже обследованы. Они здоровы.

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