Оперативная информация по коронавирусу в Рязанской области

По данным на 8.30 среды, 20 мая, в Рязанской области зарегистрировано 2485 случаев заболевания коронавирусом. Ещё 92 положительных теста находятся на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре. Об этом сообщает опергруппа правительства области.
Всего к этому часу известно о 434 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировавших с больными.
Под наблюдением врачей остаются 2522 человек.
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