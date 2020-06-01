Обследование на коронавирус уже прошли 7966 рязанцев

По данным на утро понедельника, 1 июня, в Рязанской области зарегистрировано 3508 случаев заражения COVID-19.
На сегодняшний день известно о 9978 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции или контактировавших с больными.
Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2012 человек. 7966 граждан его уже прошли. Как сообщает опергруппа регионального правительства, они здоровы.
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