Обследование на коронавирус прошли более 7000 рязанцев

По данным на четверг, 28 мая, в Рязанской области зарегистрировано 3206 случаев заболевания коронавирусом.
Ещё 77 положительных тестов ждут подтверждения в лаборатории регионального Роспотребнадзора.
Как сообщает опергруппа регионального правительства, на сегодняшний день известно о 9539 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
7266 человек уже прошли медицинское обследование, они здоровы.
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