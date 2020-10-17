Обновилась география коронавируса в Рязанской области

На 17 октября 2020 года в Рязанской области заражение коронавирусной инфекцией зафиксировали у 9 347 человек. При этом еще 87 положительных анализов находится на подтверждении регионального Минздрава, сообщает опергруппа правительства.

Получается, что вместе с условно подтвержденным диагнозом в Рязанской области проживают 9 434 человека с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в крупных городах региона следующая:

Рязань – 4 922, Касимов – 228, Сасово – 207, Скопин – 269, Рыбное – 235, Михайлов – 100, Ряжск – 254, Спасск – 55, Шацк – 48, Клепики – 40, Кораблино – 60, Новомичуринск – 165.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 74;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 51;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 149;

Клепиковский район – 148;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 135;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 55;

Путятинский район – 35;

Рыбновский район – 153;

Ряжский район – 41;

Рязанский район – 430;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 80;

Сасовский район – 58;

Скопинский район – 161;

Спасский район – 141;

Старожиловский район – 66;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 40;

Шацкий район – 62;

Шиловский район – 166.