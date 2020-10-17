Обновилась география коронавируса в Рязанской области

На 17 октября 2020 года в Рязанской области заражение коронавирусной инфекцией зафиксировали у 9 347 человек. При этом еще 87 положительных анализов находится на подтверждении регионального Минздрава, сообщает опергруппа правительства.
Получается, что вместе с условно подтвержденным диагнозом в Рязанской области проживают 9 434 человека с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в крупных городах региона следующая:
Рязань – 4 922, Касимов – 228, Сасово – 207, Скопин – 269, Рыбное – 235, Михайлов – 100, Ряжск – 254, Спасск – 55, Шацк – 48, Клепики – 40, Кораблино – 60, Новомичуринск – 165.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 74;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 51;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 149;
Клепиковский район – 148;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 135;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 55;
Путятинский район – 35;
Рыбновский район – 153;
Ряжский район – 41;
Рязанский район – 430;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 80;
Сасовский район – 58;
Скопинский район – 161;
Спасский район – 141;
Старожиловский район – 66;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 40;
Шацкий район – 62;
Шиловский район – 166.